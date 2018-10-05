Скончался ветеран уральской журналистики и писатель Григорий Каёта

20:08 | 7.10.2018

Фото: vk.com

Сегодня в Екатеринбурге на 75-м году жизни после серьезной болезни скончался писатель и журналист Григорий Каёта. О смерти сообщили его близкие.



«Сегодня в 11 часов не стало Григория Максимовича Каёты. Многие мои друзья знают его как многолетнего редактора «Уральского рабочего», писателя, биографа. А для меня он был дедушкой моих детей, иногда строгим, но всегда невероятно добрым человеком. Человеком широкой души и непоколебимых убеждений», — написал на своей странице в Facebook Всеволод Махов.



О том, где и когда состоится прощание с писателем и журналистом, пока неизвестно.



Григорий Максимович Каёта является автором 18 документальных книг. Он работал редактором газет «Уральский рабочий», «Заря Урала» и редактором журнала «Уральский федеральный округ». Редакция «Вечерних ведомостей» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Григория Каёты.