Пятнадцать побед подряд: «Автомобилист» обыграл «Куньлунь»

19:20 | 7.10.2018

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Хоккейная команда «Автомобилист» в основное время разгромила пекинский «Куньлунь» со счетом 2:5. Счёт открыли противники, но уральцы смогли отыграться и защитить своё лидерство.



Лучшим игроком матча признали голкипера Якуба Коваржа.



Победная серия у «шофёров» увеличена до 15 матчей. Сейчас екатеринбургская команда единственная не допустила ни одного поражения. Рекорд в 21 победу принадлежит питерскому СКА.



Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт в Магнитогорске с местным «Металлургом» и завершит выездную серию. Уже 12 октября на домашней арене команда встретится с «Сибирью».