В Екатеринбурге установят памятник подданным Николая II

17:54 | 7.10.2018

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Для Екатеринбурга мастера из Санкт-Петербурга изготавливают памятник-стелу подданным Николая II. Ожидается, что эта скульптура размером четыре метра в высоту и один метр в диаметре появится на территории Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге.



Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, монумент, изображающий подданных Николая II, которые последовали за ним в ссылку в Тобольск и Екатеринбург, будет сделан из камня. Среди подданных скульпторы также изобразят генерала Илью Татищева.