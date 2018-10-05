Не справился с управлением: в ДТП под Туринском по вине пьяного водителя погиб подросток

14:27 | 7.10.2018

Фото: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня, 7 октября, ночью в ДТП под Туринском погиб 15-летний подросток — вероятно, по вине водителя, который не справился с управлением.



По информации пресс-службы ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель автомобиля ВАЗ-21104 находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль двигался по дороге Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда, однако водитель с управлением не справился — съехал в кювет и врезался в железобетонные плиты.



Водитель ВАЗа был доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами. Один из его пассажиров был госпитализирован в хирургическое отделение центральной больницы Туринска. Еще один пассажир — 15-летний подросток, сидевший на переднем сиденье, — скончался в реанимации.



Сейчас полиция Туринска устанавливает точные обстоятельства ДТП. Также в ГИБДД подчеркнули, что никто из находившихся в автомобиле не был пристегнут ремнями безопасности.