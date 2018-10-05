Дети из Екатеринбурга стали обладателями Кубка Российского футбольного союза

14:12 | 7.10.2018

Фото: vk.com

Юные футболисты команды «Буревестник» из Екатеринбурга стали обладателями Кубка Российского футбольного союза по футболу среди смешанных детских команд.



На протяжении недели в Анапе ребята боролись за кубок. Всего в соревнованиях приняли участие 14 команд из Москвы, Московской и Ленинградской областей, Нижнего Новгорода, Дагестана, Карачаево-Черкесии и Екатеринбурга.



Для футболистов из Екатеринбурга решающим оказался матч с командой из Карачаево-Черкесии, в котором уральцы оказались сильнее и победили соперников со счетом 2:1.