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14:12 | 7.10.2018

Фото: vk.com

Дети из Екатеринбурга стали обладателями Кубка Российского футбольного союза

Юные футболисты команды «Буревестник» из Екатеринбурга стали обладателями Кубка Российского футбольного союза по футболу среди смешанных детских команд.

На протяжении недели в Анапе ребята боролись за кубок. Всего в соревнованиях приняли участие 14 команд из Москвы, Московской и Ленинградской областей, Нижнего Новгорода, Дагестана, Карачаево-Черкесии и Екатеринбурга.

Для футболистов из Екатеринбурга решающим оказался матч с командой из Карачаево-Черкесии, в котором уральцы оказались сильнее и победили соперников со счетом 2:1.

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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