В Екатеринбурге байкеры закрыли мотосезон

11:32 | 7.10.2018

Фото: e1.ru

Вчера, 6 октября, в Екатеринбурге местные байкеры завершили сезон. Сильный дождь не стал помехой — по центру Екатеринбурга проехали более 100 байкеров.



Днем в сопровождении сотрудников ГИБДД байкеры проехали по улицам Малышева, Восточной, Челюскинцев, а затем вернулись на место встречи — к ККТ «Космос».



По словам автомобилистов, проезд сотни байкеров по улицам не помешал движению: мотоциклисты ехали очень быстро.