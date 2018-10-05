«Уральцы Вас не подведут»: Евгений Куйвашев поздравил Путина с днем рождения

11:14 | 7.10.2018

Фото: пресс-служба Кремля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину с поздравлением. Текст поздравления будет опубликован в «Областной газете». В нем Куйвашев отмечает, что Урал и уральцы благодарны Путину за все — за заботу о развитии промышленности, поддержку некоторых проектов, укрепление социальной стабильности и рост благосостояния свердловчан.



Также в телеграмме Куйвашев отмечает, что все жители региона гордятся правом представлять Россию в борьбе за право провести ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. «Мы высоко ценим Ваше доверие, уважаемый Владимир Владимирович. Уральцы Вас не подведут», — говорится в поздравлении Евгения Куйвашева.



Напомним, сегодня, 7 октября, президенту РФ исполнилось 66 лет. Поздравить Владимира Путина с днем рождения может любой желающий. Для этого нужно посетить приемную Путина, где можно оставить подарок президенту.