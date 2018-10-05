Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 6 октября 2018 года

10:16 | 7.10.2018

За прошедшие сутки с 08:00 06.10.2018 до 08:00 07.10.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 103 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 56 противоправных деяний. Из них один разбой, 14 краж чужого имущества, одно неправомерное завладение автотранспортом, 3 факта незаконного оборота наркотиков.



За прошедшие сутки на территории области произошло три ДТП с пострадавшими.



За минувшие сутки на территории области проведено 17 массовых мероприятий, в которых приняло участие 7850 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 100 сотрудников полиции, 2 сотрудника ОВО Росгвардии, 106 представителей частных охранных предприятий, 10 членов ДНД, 20 казаков. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.