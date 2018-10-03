В Екатеринбурге вдовца с несовершеннолетним ребёнком выселяют из квартиры

18:52 | 6.10.2018

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В Екатеринбурге вдовцу с двумя детьми, один из которых несовершеннолетний, угрожают выселением из-за его неспособности выплачивать ипотеку. Из-за горя мужчина потерял работу и доход, теперь же он рискует остаться без жилья.



В 2008 году Виктор Манаков с женой взяли в ипотеку 4-комнатную квартиру. Платили исправно 7 лет, за это время отдали уже 9 миллионов. Но у жены Манакова диагностировали онкологию, и в новогодние каникулы в наступившем 2015 году женщина умерла.



Целый год Виктор выхаживал своих детей после испытанного шока. Антидепрессанты, психологи и необходимость в постоянном присутствии: Манакову ничего не оставалось, как забросить работу и заменить детям мать. С работы его уволили.



Меньше всего тогда отец семейства думал о кредитной страховке, которую нужно выплачивать в начале каждого месяца. Однако без жены в банке Виктора Манакова даже слушать не стали.



«Вы понимаете, у меня жена умерла, я не сосед на площадке, она не дальний родственник, смерти которого ты ждешь, а близкий человек, любимый. Мать детей. Ну так, поулыбались», — сказал Виктор Манаков, отец.



После пережитого стресса и потери работы вместо необходимых 50 тысяч по кредиту в месяц Виктор мог вносить только пять. Когда старшему сыну исполнилось 18, банк выставил квартиру Манаковых на торги.



«Я говорю, хорошо, вы дайте мне вступить в права собственности и продать квартиру. Банк сказал: "Нет. Это наша квартира, ты в право собственности не вступаешь. Принесите 5500, тогда, может, мы с вами поговорим"», — рассказал Виктор Манаков.



Пять с половиной миллионов для единовременного платежа Виктору Манакову взять просто негде. Да и реструктуризация кредита не спасёт. Даже самый минимальный ежемесячный платеж он сделать просто не в состоянии. Испугавшись, что вместе с малолетним сыном он может остаться на улице, Виктор обратился в местную соцзащиту.



Ни там, ни в отделении банка журналистам ситуацию не прокомментировали.



«Там проживает малолетний ребенок, ему обязаны предоставить какую-либо жилплощадь. Также то, что был внесен первоначальный взнос, тоже подлежит это все пересчету и выплате какой-либо компенсации», — отметил Виктор Муртазов, адвокат Манакова.



Очередной суд с банком Виктор Манаков проиграл. На поданную апелляцию надежды тоже мало. В лучшем случае квартиру продадут не сейчас, а через год. За это время, говорит отец, хотя бы сможет перевезти сына к бабушке. При этом долгов перед банком у него больше не останется. Как не останется и крыши над головой, семьи, детей и отданных за эту квартиру 9 миллионов.