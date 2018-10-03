В Екатеринбурге пассажирский автобус попал в ДТП

18:01 | 6.10.2018

"Инцидент Екатеринбург" во "ВКонтакте"

Автобус маршрута №145 «Полевской — Екатеринбург» попал в ДТП. Как сообщают очевидцы в соцсетях, Ford Focus выезжал с улицы Мусоргского на Селькоровскую и врезался в автобус.



В результате аварии никто не пострадал. Однако в вопросе о том, были ли в автобусе пассажиры, мнения расходятся. Одни очевидцы утверждают, что автобус в момент ДТП был пустым, другие говорят, что после аварии людей попросили покинуть салон.