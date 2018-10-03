В Екатеринбурге начался приём мусора на переработку

12:41 | 6.10.2018

Фото: "Экодвор" во "ВКонтакте"

Сегодня в Екатеринбурге в рамках «Том Сойер Фест» начался приём мусора на переработку. Отходоприёмник расположился на Вайнера, 68 и будет работать до 17:00.



Организаторы обращают внимание, что мусор следует сдавать уже подготовленным к утилизации. К слову, принимают не только мусор для вторичной утилизации, но и бытовой – компьютерную технику, макулатуру, жесть.



Также добровольцы предупреждают, что опасный мусор – ртутьсодержащие приборы, лампочки и батарейки – они не принимают. Уточним, что одна только пальчиковая батарейка способна загрязнить до 400 литров воды. Кстати, такой мусор можно будет сдать 18 октября в приёмник рядом с администрацией Верх-Исетского района.