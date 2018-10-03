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Новости дня


12:11 | 6.10.2018

Фото: Виталий Ротарь, группа «Инцидент Екатеринбург»/«Вконтакте»

На Серовском тракте перевернулся бензовоз

Как сообщают подписчики группы «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», на Серовском тракте в районе Новоуральска перевернулся бензовоз. Дорога Екатеринбург – Нижний Тагил перекрыта, на месте ДТП работают специалисты МЧС. Образовалась большая пробка.

На Серовском тракте перевернулся бензовозФото: Максим Ошнуров , группа «Инцидент Екатеринбург»/«Вконтакте»

Как сообщается в группе «vk.com/ekb.serov», бензовоз «Volvo» принадлежит компании «Газпром».

На Серовском тракте перевернулся бензовозФото:«vk.com/ekb.serov»

© «Вечерние Ведомости»

 


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