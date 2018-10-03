На Серовском тракте перевернулся бензовоз

Фото: Максим Ошнуров , группа «Инцидент Екатеринбург»/«Вконтакте»

Фото:«vk.com/ekb.serov»

Как сообщают подписчики группы «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», на Серовском тракте в районе Новоуральска перевернулся бензовоз. Дорога Екатеринбург – Нижний Тагил перекрыта, на месте ДТП работают специалисты МЧС. Образовалась большая пробка.Как сообщается в группе «vk.com/ekb.serov», бензовоз «Volvo» принадлежит компании «Газпром».