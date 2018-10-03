К убийству девушек в Екатеринбурге на Уктусе могут быть причастны сатанисты ВИДЕО

11:00 | 6.10.2018

Фото: страницы девушек в соцсети

К августвовскому убийству двух девушек на горе Уктус могут быть причастны сатанисты, которые ещё с 80-х годов собираются там. Об этом URA.RU заявил исследователь Валентин Дегтерёв, который заметил на камерах видеонаблюдения странных людей в белых плащах и с факелами.



Дегтерёв рассказал агентству, что ночью 5 октября смотрел круглосуточную трансляцию с камер видеонаблюдения, которые установлены на склоне горы. Около 21:01 он заметил группу людей (около десяти человек) в светлых плащах и низко опущенных капюшонах. Они зажгли факелы о «организованно пошли вверх по тропе».







По словам Дегтерёва, ему достоверно известно, что в районе Уктусских гор еще с 80-х годов собираются сатанисты. Когда-то он находил в тех местах трупы животных, поэтому не исключает, что и девушки, убитые там в августе, могли стать жертвой адептов. В качестве ещё одного аргумента исследователь приводит запись одной из погибших девушек в Instagram. Незадолго до гибели она якобы написала, что им пришлось «бежать от приведения» в районе Уктуса. А люди в белых плащах, как считает Дегтерёв, вполне могли быть приняты за таковых.



Напомним, тела двух девушек были найдены в августе на склоне горы Уктус. Одна из них скончалась на месте: у 29-летней девушки была открытая травма головы и сломан позвоночник. Вторая подруга, 28-летняя, выжила. Всю ночь она лежала среди деревьев и ждала помощи. На следующее утро её доставили в отделение реанимации больницы №24, но она скончалась через несколько дней.



Благодаря камере видеонаблюдения на горнолыжном подъемнике стало известно, что произошло. Как выяснилось, подруги сидели на скамейке, когда к ним подошел неизвестный мужчина. После продолжительной беседы он достал пистолет и застрелил женщин.