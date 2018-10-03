Долететь за час: из Екатеринбурга в Челябинск начнут летать самолёты

10:21 | 6.10.2018

aviadro.ru

Компания «Ижавиа» запускает новые узловые рейсы из Екатеринбурга в Челябинск. До южноуральской столицы теперь можно будет добраться всего за час.

Но начальным пунктом отправления будет не уральская столица, а Самара и Ижевск.



— Самолеты полетят из Ижевска и Самары в Екатеринбург и Челябинск, то есть основные пассажиры будут из Ижевска и Самары, — говорит генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников. — Жители Екатеринбурга смогут досесть на самолет и улететь в Челябинск.



Города свяжут самолеты Як-42. Ожидается, что летать они будут два-четыре раза в неделю. Первый борт собираются поднять в небо 26 ноября. Цена билета 2900 рублей.