В день рождения Владимира Путина в Екатеринбурге пройдут пикеты против пенсионной реформы

22:37 | 5.10.2018

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Свердловское отделение «Открытой России» ответственно заявило о намерении в день рождения Владимира Путина – 7 октября – провести в Екатеринбурге серию одиночных пикетов против пенсионной реформы. Протестующие расположатся в самых центровых местах города.



Соответствующее заявление на своей странице в Facebook высказал руководитель отделения Максим Верников. Пока сообщается о пяти пикетах: на углу Ленина — Гагарина, на перекрёстке Ленина — Восточная, на площади Труда, площади 1905 года и на Октябрьской площади у Театра Драмы.



Верников не исключает, что будут и другие места для акций. Он заверил, что все они пройдут в одиночном формате с соблюдением всех законных требований, дабы «не давать стражам режима лишний повод для винтилова».



Акции против повышения пенсионного возраста в Екатеринбурге проходят с конца июля. Самой масштабной из всех была одна из самых первых – митинг на площади Советской армии, собранный КПРФ 28 июля. Спустя месяц с небольшим – 9 сентября – в городе прошло шествие, инициированное штабом Алексея Навального и завершившееся, по традиции, массовыми «доставлениями в штабные автобусы» и выписками административных протоколов. Сообщалось, что в полиции из-за «нарушения порядка участия в массовых акциях» побывало порядка 180 человек.



После этого КПРФ и федерация профсоюзов собирали митинги против реформы 22 сентября, в них участвовало несколько сотен человек. Общественность признала их самыми провальными за всю историю существования как КПРФ, так и пенсионной реформы.



Впрочем, впечатления на законодателей это не произвело: в конце сентября Госдума утвердила повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Закон уже одобрен Советом Федерации, в ближайшее время его подпишет Владимир Путин.