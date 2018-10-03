Тупым может быть не только угол: улицы Екатеринбурга затопило из-за новой технологии укладки асфальта

21:22 | 5.10.2018

Дождь в Екатеринбурге по традиции является ревизором безопасных и качественных дорог. Любая непогода в уральской столице выявляет недочёты даже на самых новых дорогах города. Объектом внимания в этот раз стал перекрёсток Первомайской – Мичурина.



Ливневая вода затопила колёса даже габаритных автомобилей, что уж тут говорить о пешеходах. Даже выйдя на проезжую часть, затопленную дорогу перейти не удавалось - приходилось менять маршрут пути и переходить на противоположную сторону.



Вероятно, такому потопу на отдельных улицах города мы обязаны новейшей системе укладки асфальта на проезжих частях. Покрытие кладут под тупым углом таким образом, чтобы дождевая вода не затрудняла движение транспорта и скапливалась у пешеходных переходов. Но такую технологию можно применять только при наличии канализационного люка поблизости, который готов принять всю ливневую воду с пешеходных переходов в себя.



Поскольку перекрёсток Первомайской – Мичурина ещё не оснастили таким современным девайсом, как ливневый сток, редакция «ВВ» советует пешеходам воздержаться от прогулки по этим местам.