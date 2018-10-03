Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


21:22 | 5.10.2018

Тупым может быть не только угол: улицы Екатеринбурга затопило из-за новой технологии укладки асфальта

Дождь в Екатеринбурге по традиции является ревизором безопасных и качественных дорог. Любая непогода в уральской столице выявляет недочёты даже на самых новых дорогах города. Объектом внимания в этот раз стал перекрёсток Первомайской – Мичурина.

Ливневая вода затопила колёса даже габаритных автомобилей, что уж тут говорить о пешеходах. Даже выйдя на проезжую часть, затопленную дорогу перейти не удавалось - приходилось менять маршрут пути и переходить на противоположную сторону.

Вероятно, такому потопу на отдельных улицах города мы обязаны новейшей системе укладки асфальта на проезжих частях. Покрытие кладут под тупым углом таким образом, чтобы дождевая вода не затрудняла движение транспорта и скапливалась у пешеходных переходов. Но такую технологию можно применять только при наличии канализационного люка поблизости, который готов принять всю ливневую воду с пешеходных переходов в себя.

Поскольку перекрёсток Первомайской – Мичурина ещё не оснастили таким современным девайсом, как ливневый сток, редакция «ВВ» советует пешеходам воздержаться от прогулки по этим местам.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
05.10.2018

22:37 | 5.10.2018
В день рождения Владимира Путина в Екатеринбурге пройдут пикеты против пенсионной реформы

21:45 | 5.10.2018
В Екатеринбурге создадут подростковый клуб «Юный Росгвардеец»

21:22 | 5.10.2018
Тупым может быть не только угол: улицы Екатеринбурга затопило из-за новой технологии укладки асфальта

20:28 | 5.10.2018
50 оттенков горячего: в Екатеринбурге на Маяковского прорвало трубу с кипятком ВИДЕО

20:09 | 5.10.2018
Уходил, чтобы возвратиться: в Екатеринбурге проверят на прочность мост на Шевченко, который обрушился в 2006-м

18:50 | 5.10.2018
Более 85 миллионов отсудили в этом году у пермских земельных должников

18:32 | 5.10.2018
Уральские меломаны проводят с песнями треть дня

18:21 | 5.10.2018
Власти Перми поблагодарили организаторов международного марафона

18:05 | 5.10.2018
В Перми стартовал прием заявок на конкурс проектов инициативного бюджетирования

17:43 | 5.10.2018
Начальника ОЭБиПК Екатеринбурга отправили в СИЗО

17:37 | 5.10.2018
В Перми появятся два новых памятника и семь улиц

17:20 | 5.10.2018
Свердловская область получила международную награду в сфере туризма — «Золотое яблоко»

17:10 | 5.10.2018
На Среднем Урале завершается уборочная кампания

16:53 | 5.10.2018
В Екатеринбурге работает горячая линия по вопросам вывоза мусора

16:52 | 5.10.2018
До конца года в Прикамье пройдет порядка 350 сельхозярмарок

16:41 | 5.10.2018
Анатолий Литовченко поздравил учителей с их профессиональным праздником

16:22 | 5.10.2018
Челябинцы стали активнее пользоваться интернетом в поездках за рубеж

16:17 | 5.10.2018
Дали, Гойя, Магритт и Матисс: в Екатеринбурге можно увидеть более 400 шедевров мирового искусства

16:12 | 5.10.2018
В Перми завершается ремонт 15 скверов

15:49 | 5.10.2018
На пост главы Нижнего Тагила рекомендованы три кандидата

15:37 | 5.10.2018
В Пермском университете пройдет «Фестиваль научной фантастики»

15:29 | 5.10.2018
Евгений Куйвашев рассказал о развитии цифровой экономики в Свердловской области

15:02 | 5.10.2018
В Чурилово откроют школу будущего

14:58 | 5.10.2018
Сергей Карякин совершит прыжок на багги через автомобили ГИБДД

14:37 | 5.10.2018
Вынесен приговор преступной группе, лишившей жилья 13 уральцев

14:15 | 5.10.2018
Замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Белышев уходит в отставку

13:54 | 5.10.2018
Пермские предприятия готовы предоставить комплексные решения цифровизации газовой отрасли

13:46 | 5.10.2018
Максим Решетников обсудил с руководителем СИБУРа реализацию «дорожной карты» по промышленной кооперации

13:46 | 5.10.2018
В Екатеринбурге сократилось число детей-отказников

13:36 | 5.10.2018
Игровой зал, который проходит «по делу Воронина — Романюка», был расположен около Шарташского рынка

13:30 | 5.10.2018
Высокинский подписал постановление об изъятии земель для строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму

12:57 | 5.10.2018
Пермские школьники представят свой проект на международном конкурсе инженерных команд в Москве

12:55 | 5.10.2018
Не хватает более 40 препаратов: в Красноуральске выявлены нарушения в комплектации чемоданов фельдшера

12:52 | 5.10.2018
Исторический парк «Россия — моя история. Пермский край» поможет выпускникам подготовиться к ЕГЭ

12:43 | 5.10.2018
Модернизация теплоснабжения должна стать приоритетным национальным проектом

комментариев: 1

12:38 | 5.10.2018
В выходные в Перми похолодает

12:00 | 5.10.2018
Полиция задержала подозреваемого в поджоге храма на Ганиной Яме

11:58 | 5.10.2018
В Екатеринбурге на улице Вилонова в ДТП на пешеходном переходе погибла женщина

11:48 | 5.10.2018
Екатеринбуржец, ударивший полицейского головой, отделался штрафом

11:24 | 5.10.2018
Свердловский облсуд назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы по «делу очкарика»

11:14 | 5.10.2018
На Урале 56-летнюю женщину-бухгалтера обвиняют в хищении более 7 млн рублей

10:49 | 5.10.2018
Екатеринбуржцев приглашают на парусную регату и выставку служебных собак

10:35 | 5.10.2018
Губернатор Максим Решетников поздравил педагогов с Днем учителя

10:32 | 5.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 октября 2018 года

10:30 | 5.10.2018
Третий чемпионат «Абилимпикс» для людей с ОВЗ прошел в Свердловской области

10:30 | 5.10.2018
Глава Перми Дмитрий Самойлов поздравил педагогов с профессиональным праздником

10:16 | 5.10.2018
В Кыштыме открыли новую 3D-лабораторию для детей

10:08 | 5.10.2018
Валентина Гофенберг после обысков переехала на Южный Урал

10:00 | 5.10.2018
В Екатеринбурге временного управляющего ООО «Золотая Горка» будут судить за коммерческий подкуп

09:50 | 5.10.2018
Совершено нападение на посетителя банка в Екатеринбурге


Мы в соцсетях





Архив
«    Октябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 