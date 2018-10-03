Начальника ОЭБиПК Екатеринбурга отправили в СИЗО

17:43 | 5.10.2018

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об аресте начальника городского ОЭБиПК УМВД Эдуарда Воронина. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ, предусматривает наказание до 4-ех лет лишения свободы). В СИЗО майора отправили на два месяца, но у защиты полицейского есть все шансы обжаловать решение в Свердловском облсуде и настаивать как минимум об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.



Напомним, что Эдуард Воронин был задержан 3 октября, после того, как в его служебном кабинете следователи 4-ого управления СКР при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ провели обыски, закончившиеся изъятием ряда документов, касающихся деятельности ОЭБиПК в части пресечения на территории Екатеринбурга нелегального игорного бизнеса. В частности, обсуждается, что с подачи Эдуарда Воронина, действовавшего по указке начальника свердловской полиции Владимира Романюка было возвращено игорное оборудование владельцам игрового клуба, ранее изъятое сотрудниками областного УЭБиПК.