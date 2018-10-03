На Среднем Урале завершается уборочная кампания

17:10 | 5.10.2018

st-vedomosti.ru

В Свердловской области завершается уборочная кампания.



По данным министерства АПК и продовольствия региона, убрано 93 % зерновых культур, 92 % картофеля и почти 70 % овощей. Сбор капусты, лука и моркови продолжится до конца месяца.



На данный момент заготовлено 29,6 центнера кормовых культур на одну условную голову скота (план — 30 центнеров).