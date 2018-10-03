Дали, Гойя, Магритт и Матисс: в Екатеринбурге можно увидеть более 400 шедевров мирового искусства

В Международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге представили обновленную экспозицию, в которую вошли более 400 шедевров мирового искусства, в том числе работы Сальвадора Дали, Франсиско Гойи, Рене Магритта и Анри Матисса.В рамках выставки впервые в России представлено полное собрание «Капричос» Франсиско Гойи, которое дополнено в экспозиции «Капричос» Сальвадора Дали.«Выставка позволяет увидеть диалог поколений, государств, художников — шедевры мировой живописи. Представлены Сальвадор Дали, Франсиско Гойя, Анри Матисс и другие художники, чьим творчеством восхищаются во всем мире, и мы будем иметь возможность приобщиться к этому великому искусству», — отметила на открытии выставки председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина.