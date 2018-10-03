На пост главы Нижнего Тагила рекомендованы три кандидата

15:49 | 5.10.2018

Владислав Пинаев, источник фото: tagilcity.ru

Конкурсная комиссия рекомендует назначить главой Нижнего Тагила одного из трех кандидатов: врип мэра Владислава Пинаева (его кандидатура одобрена губернатором), учителя гимназии № 18 Данила Кукутина или главу местного отделения «Партии Роста» Евгения Рохлина.



При этом до голосования допущены все пять кандидатов, прошедших второй этап отбора — представление программы развития города и собеседование. Таким образом, в конкурсе также принимают участие общественник, блогер Илья Коровин и председатель общественной организации «Профсоюз юристов и правозащитников Свердловской области» Александр Усольцев.



«Окончательное решение в определении будущего главы города предстоит принять депутатам Нижнетагильской городской Думы. Это произойдет на внеочередном заседании представительного органа власти 15 октября 2018 года», — сообщает пресс-служба администрации города.