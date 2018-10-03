Евгений Куйвашев рассказал о развитии цифровой экономики в Свердловской области

Результатом реализации программы цифрового развития экономики Свердловской области должно стать проникновение умных технологий во все сферы жизни, заявил губернатор Евгений Куйвашев в ходе совещания по вопросам внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.Напомним, что региональная программа цифровизации разрабатывается в соответствии с майским указом президента. Предполагается, что Свердловская область будет развиваться в соответствии с концепцией «Умный регион», подразумевающей ускоренное развитие цифровой экономики и широкое внедрение смарт-сервисов.Так, на Среднем Урале уже действует система вызова экстренных оперативных служб «112», создан единый центр оперативного реагирования, в Академическом районе Екатеринбурга действуют такие умные технологии, как программный комплекс для управления жилищным фондом, система видеонаблюдения и безопасности, диспетчеризация энергопотребления, онлайн-мониторинг работы инженерного оборудования и другие.«В Свердловской области создана хорошая математическая школа и у населения высокая цифровая грамотность. У нас фактически сформирован кластер сильных IT-компаний, которые готовы выполнить любой запрос и решить любую задачу в рамках программы цифрового развития экономики», — отметил Евгений Куйвашев.