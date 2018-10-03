Вынесен приговор преступной группе, лишившей жилья 13 уральцев

14:37 | 5.10.2018

kolchuginogkh.ru

В Нижнем Тагиле вынесен приговор пятерым местным жителям, признанным виновными в мошенничестве с недвижимостью: Владимиру и Евгению Мамневым, Алексею Потапову, Екатерине Изовых и Юлии Пятыгиной.



Установлено, что в 2013–2016 годах злоумышленники лишили 13 граждан права собственности на квартиры, один человек остался без гаража и еще один — без автомобиля. Общий ущерб составил более 19,1 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, преступники под видом предоставления денежных займов под залог недвижимого имущества составляли договоры купли-продажи квартир.



В итоге четверо фигурантов получили сроки заключения от 5 до 8 лет. Юлия Пятыгина получила 2,5 года условно. Приговор пока не вступил в законную силу.