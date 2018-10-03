13:46 | 5.10.2018

mamamoldova.com

В Екатеринбурге сократилось число детей-отказников, такие данные приводит экспертно-аналитический отдел управления здравоохранения администрации города.



С начала года роженицы оставили 24 ребенка. Случаи зафиксированы в трех роддомах: ГКБ № 40, ГКБ № 14 и в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре. В прошлом году за аналогичный период были оставлены 43 ребенка.



Отмечается, что снижение количества отказов от новорожденных связано с профилактической работой акушеров-гинекологов и психологов.