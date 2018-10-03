Игровой зал, который проходит «по делу Воронина — Романюка», был расположен около Шарташского рынка

13:36 | 5.10.2018

Стали известны подробности расследования уголовного дела, возбужденного в отношении начальника ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Эдуарда Воронина по факту превышения должностных полномочий (предположительно, ему вменяется возврат игорного оборудования владельцам клуба). Источники veved.ru указывают, что игровой зал, предположительно, был расположен на улице Куйбышева рядом с Шарташским рынком и работал под вывеской HolyTrade под видом осуществления деятельности с финансовыми инструментами (бинарными опционами).



В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области поступило заявление с просьбой пресечь противоправную деятельность. Оперативники регионального УЭБиПК выехали по указанному адресу, изъяли оборудование (моноблоки) с установленным программным обеспечением для проведения азартных игр и передали его вместе с материалами в городской ОЭБиПК.



После этого, по данным, требующим проверки, начальник полиции ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майор Владимир Романюк (ушел со службы летом прошлого года, был задержан оперативниками ФСБ в Москве 3 октября) потребовал у Эдуарда Воронина вернуть игорное оборудование его владельцам. Воронин, в свою очередь, дал соответствующее указание своему подчиненному из отдела по потребительскому рынку — оперативнику, работавшему в одном подразделении с осужденным за покушение на мошенничество Сергеем Кондрашиным. Ожидается, что сегодня, 5 октября, данный оперативник будет допрошен, но никаких обвинений ему предъявлено не будет: в этой схеме он был лишь невольным исполнителем.



После возврата оборудования пропали и материалы проверки. Эти обстоятельства сначала заинтересовали следственный отдел по Октябрьскому району города Екатеринбурга свердловского СКР, затем, учитывая «фигурантов», областной Следственный комитет, а после — окружное, 4-е управление СУ СК.



Игровые залы, в котором использовалась система HolyTrade, были весьма распространены в Екатеринбурге и Свердловской области около двух лет назад, а суды даже выносили приговоры в отношении администраторов игорных клубов — то есть требование о возврате оборудования до вынесения судебного решения было неправомерным.



Так, в начале июня 2017 года оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области пресекли деятельность игорного заведения под вывеской HolyTrade на Уралмаше, в доме № 54 на улице Уральских Рабочих. Оборудование было отправлено на экспертизу. Согласно заключению эксперта, исходя из алгоритма работы программного обеспечения «Холитрейд», обнаруженного на представленных моноблоках (в количестве шестнадцати единиц), можно сделать вывод, что процесс игры основан на риске, что дает основания утверждать, что образцы электронного оборудования могут быть использованы для организации и проведения азартных игр.



В апреле 2018 года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении владельца заведения и администратора, которые признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору. Им назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.