Высокинский подписал постановление об изъятии земель для строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму

13:30 | 5.10.2018

ekaterinburg.vibirai.ru

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных по маршруту строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Речь идет о ряде участков и объектов, расположенных вдоль проспекта Космонавтов.



Напомним, что трамвайная линия общей протяженностью 5,5 км пройдет от трамвайного кольца на улице Фрезеровщиков, по строящемуся новому микрорайону и далее по территории Верхней Пышмы. Предполагается, что время в пути составит 20-25 минут.