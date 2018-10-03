Не хватает более 40 препаратов: в Красноуральске выявлены нарушения в комплектации чемоданов фельдшера

12:55 | 5.10.2018

pelirus.ru

В Красноуральске прокуратура выявила нарушения при комплектации чемоданов фельдшера.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на момент проверки в чемоданах отсутствовало более 40 наименований лекарственных препаратов и медицинских изделий, в том числе обезболивающие, антисептические, антипсихотические препараты.



По результатам проверки внесено представление об устранении нарушений в адрес и. о. главного врача ГБУЗ Свердловской области «Красноуральская городская больница». Старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи больницы оштрафован на 20 тысяч рублей.