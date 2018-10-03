«Екатеринбург Арена» станет государственным учреждением

21:03 | 4.10.2018

В 2019 году свердловские власти создадут автономное учреждение Свердловской области «Екатеринбург Арена», где будет состоять Центральный стадион. В правительстве подготовили проект управления государственной собственностью и приватизации государственного имущества области на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. Сам документ опубликован на сайте МУГИСО.



После создания автономного учреждения «Екатеринбург Арена» будет относиться к государственной казне Свердловской области — станет собственностью региона.



Напомним, по поручению Владимира Путина региональные власти должны обеспечить передачу объектов ЧМ-2018, следуя концепции наследия мундиаля. Также будет решаться вопрос о получении субсидий из федерального бюджета для разбора двух временных трибун на стадионе.