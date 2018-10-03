Мединский предложил переименовать аэропорты в Екатеринбурге и Перми

20:34 | 4.10.2018

aviajekspress.ru

Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на заседании круглого стола в Общественной палате предложил переименовать аэропорты в Перми и Екатеринбурге.



По словам Мединского, «никто не может вспомнить, как сейчас называются аэропорты» на Урале, поэтому их необходимо переименовать.

Рассуждая над темой, министр культуры РФ заключил, что называть аэропорты в честь политиков или историков не нужно, и задал ориентир в сторону деятелей культуры и искусства.



В качестве примера Мединский предложил назвать один из аэропортов в честь Василия Татищева, основателя Екатеринбурга и Перми.