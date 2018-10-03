В Нижнем Тагиле ледовый городок украсят скульптуры в виде чудес света

20:27 | 4.10.2018

triphints.ru

Выбрана тема оформления ледового городка в Нижнем Тагиле — «Семь чудес света». Проект был представлен на совещании с врио мэра Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.



Этой зимой посетители смогут увидеть ледяные скульптуры в виде пирамиды Хеопса, висячих садов Семирамиды, статуи Зевса, храма Артемиды в Эфесе, мавзолея в Галикарнасе, Колосса Родосского и маяка на острове Фарос. Также будет организована выставка современных чудес света, где будут представлены Колизей, Биг-Бен, Тадж-Махал, Великая китайская стена, Эйфелева башня.



Сообщается, что нижнетагильский ледовый городок будет расположен на территории в пятьдесят тысяч квадратных метров — на Театральной площади, на площади Молодежи и в сквере за драматическим театром.