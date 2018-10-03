В эти выходные в Екатеринбурге пройдет ярмарка

19:25 | 4.10.2018

Фото: екатеринбург.рф

На этой неделе в субботу и в воскресенье, 6 и 7 октября, в Екатеринбурге пройдет ярмарка выходного дня. Традиционное мероприятие соберёт жителей города и области на площади 1905 года, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.



Помимо продовольственных и сельскохозяйственных товаров, гостям ярмарки будет предложен и последний урожай: свежие овощи, фрукты, ягоды и грибы. Также будет возможность приобрести тёплые вещи на зиму по доступным ценам.



Погода обещает быть пасмурной и холодной, поэтому жителям города на ярмарке помогут согреться горячий чай и свежая выпечка.