Новый мэр Екатеринбурга подписал свое первое постановление

19:18 | 4.10.2018

Фото: kommersant.ru

На сайте администрации Екатеринбурга опубликовано первое постановление нового главы города Александра Высокинского, избранного депутатами гордумы 25 сентября.



В документе речь идёт об общественных обсуждениях проектов планировки и межевания территории на ВИЗе, ограниченной улицами Татищева – Викулова – Металлургов – Юрия Исламова.



С 11 по 25 октября будет организована экспозиция проектов в здании администрации Екатеринбурга. Также в эти сроки физическим и юридическим лицам можно будет внести свои предложения и поправки, они будут рассмотрены до 1 ноября.



Итог общественных обсуждений администрация Екатеринбурга планирует подвести к 8 октября.