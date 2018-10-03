В Екатеринбурге на Эльмаше холодной водой затопило дорогу и тротуары

19:00 | 4.10.2018

Фото: e1.ru

Сегодня, 4 октября, на Эльмаше на перекрёстке Краснофлотцев и Шефской прорвало трубу, и холодная вода образовала на проезжей части огромную лужу. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.



Авария произошла на сетях МУП «Водоканал». Сейчас на месте находятся рабочие и выясняют причину случившегося. Отремонтировать лопнувшую трубу удастся только завтра. Некоторые дома могут временно остаться без холодной воды.



Напомним, ночью 3 октября на Эльмаше уже была коммунальная авария. Улицу Фрезеровщиков затопило горячей водой, видимость перекрывали клубы густого пара. Отопление и горячую воду в десятки квартир и два детских сада пришлось подавать с помощью обратного трубопровода.