Представлен первый отечественный гидравлический экскаватор, созданный на Уралмашзаводе

17:40 | 4.10.2018

ПАО «Уралмашзавод» представило первый в России гидравлический экскаватор УГЭ-300, призванный заменить на рынке зарубежные аналоги. В начале ноября первые машины будут отгружены заказчику — угледобывающей компании ЗАО «Стройсервис».



УГЭ-300 — это экскаватор рабочей массой 300 тонн с ковшом объемом 16 кубических метров. Машина оснащена автоматическими системами смазки, пожаротушения, видеонаблюдения, модулем для определения ее местонахождения, а также автоматизированными режимами работы оборудования. В кабине установлены микроволновая печь, холодильник и умывальник.



«Спрос на гидравлические экскаваторы растет, и запуск в производство машины УГЭ-300 позволит заводу составить достойную конкуренцию иностранным производителям и гарантирует ему стабильный портфель заказов», — отметил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.