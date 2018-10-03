В ДТП на Уралмаше пострадали два пешехода

Сегодня днем произошло ДТП на перекрестке улиц 40 лет Октября и Победы. Столкнулись Fiat Ducato и Volkswagen Polo. Последний вылетел на обочину, где сбил пешеходов. Оба водителя уверяют, что ехали на зеленый свет, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.В аварии пострадали два человека. Они доставлены в ГКБ № 23. Их личности устанавливаются. Водители травм не получили.По факту ДТП проводится расследование.