10 ЭКСПО-матрешек в человеческий рост презентовали в Екатеринбурге

Сегодня на площадке у Ельцин Центра презентовали 10 матрешек, которые скоро будут установлены в 10 городах мира в поддержку проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.«В ближайшее время матрешки будут установлены в крупнейших городах мира, чтобы информировать их жителей об ЭКСПО. Это еще и гуманитарный проект. Обращу внимание на то, что матрешки полые внутри. Мы рассчитываем, что они заполнятся письмами детей из разных стран о том, каким они видят город будущего», - отметил глава города Александр Высокинский.Матрешки выполнены в человеческий рост из металлопластика и дополнены элементами виртуальной реальности: при наведении смартфона на арт-объект можно ознакомиться с достижениями человечества, представленными на ЭКСПО.Арт-объекты установят в Лондоне, Буэнос-Айресе, Брюсселе, Париже, Милане, Шанхае, Дубае, Берлине, Барселоне и Кейптауне. В каждом из указанных городов появится по две матрешки: одна – расписанная уральскими мастерами, вторая – местными. От Урала в работе приняли участие следующие художники и дизайнеры: Тим Аввакумов, Алена Азерная, Анна Белоусова, Андрей Карпов, Павел Агалаков, Мелисса Вахабова и Дмитрий Шишкин.Среди знаковых мест, где появятся уральские ЭКСПО-матрешки - State of the Art gallery в Кейптауне, Дворец маркиза де Альфаррас (Русский дом) в Барселоне, шанхайский Центр современного искусства М50, художественная галлерея I-Gallery в Париже.Матрешки пробудут «в гостях» две недели, после чего отправятся в Париж, где будут представлены на 164-й сессии Генеральной ассамблеи МБВ, по итогам которой станет известен победитель – город, где пройдет ЭКСПО-2025 (Осака, Баку или Екатеринбург).