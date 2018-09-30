В Свердловской области ожидаются дожди и мокрый снег

16:29 | 4.10.2018

lenta38.com

Ближайшие три дня будут дождливыми в Свердловской области.



По данным синоптиков, ночью и днем 5 октября на территории региона пройдут дожди. Температура днем поднимется до +11…+16 градусов.



В ночь на 6 октября на севере области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днем составит +7…+12 градусов.



Ночью 7 октября свердловчанам обещают небольшие осадки, местами мокрый снег. Днем прогнозируют дожди. Температура днем - +4…+9 градусов.