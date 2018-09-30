На Урале руководитель компании-застройщика обвиняется в хищении более 350 млн рублей

15:59 | 4.10.2018

aramil.city

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Захара Ивачева — директора компании-застройщика, возводившего шесть домов в поселке Светлом Арамильского городского округа и городе Арамиле.



По версии следствия, с апреля 2014 года по февраль 2017 года директор ООО «Лоджик-Девелопмент», ООО Инвестиционная группа компаний «Лоджик-Девелопмент» похитил средства дольщиков — более 350,9 млн рублей.



«Обвиняемый устроил широкую рекламную кампанию о возведении многоквартирных домов и о заключении договоров участия в долевом строительстве со всеми желающими приобрести квартиры, после чего дал указание произвести перечисление денежных средств, поступивших от дольщиков, с расчетных счетов компании-застройщика в адрес иных организаций и индивидуальных предпринимателей, не имеющих отношения к строительству, но подконтрольных ему, после чего обратил их в свою пользу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Отметим, что указанные дома включены в «дорожную карту» Свердловской области по решению проблем дольщиков. Инвестором строительства объектов готова выступить ГК «ТЭН».



Уголовное дело в отношении руководителя ООО «Лоджик-Девелопмент» передано в Сысертский районный суд.