Алапаевского наркосбытчика приговорили к 19 годам строгого режима

15:30 | 4.10.2018

mediakuzbass.ru

Алапаевский городской суд приговорил 27-летнего неработающего Артема Чабаева к 19 годам в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



С апреля по сентябрь 2017 года Чабанов через тайники-закладки покупал в Екатеринбурге наркотические средства (курительную смесь), отвозил их в Алапаевск, где фасовал и продавал по цене 400 рублей за грамм.



За указанный период времени молодой человек продал наркотик минимум 16 лицам, за что получил более 625 тысяч рублей.



Уральца задержали при попытке сделать тайник-закладку.