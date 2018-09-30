14:50 | 4.10.2018

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12–17 октября в Свердловской области пройдут «Дни Швеции», договоренность о которых была достигнута на переговорах губернатора Евгения Куйвашева с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в Москве Петером Эриксоном.



В рамках «Дней Швеции» состоятся бизнес-встречи. Уже известно, что в состав шведской делегации, которая посетит Урал, войдут представители семи компаний, специализирующихся на выпуске машиностроительной продукции, в том числе концерн Volvo Trucks.



В культурной программе — выставка, посвященная творчеству режиссера Ингмара Бергмана, и ретроспективный показ его фильмов, презентация специального скандинавского номера журнала «Иностранная литература», литературные чтения с участием писательницы Стины Стуур.