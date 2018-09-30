Аэропорт Кольцово приостановил обслуживание рейсов авиакомпании Atlasglobal Airlines из-за долгов

14:02 | 4.10.2018

skytraxratings.com

Екатеринбургский аэропорт Кольцово с 4 октября прекращает обслуживание рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines. Причина – задолженность авиаперевозчика за аэропортовые услуги и наземное обслуживание рейсов.



«Начиная с рейса КК-6708 в Даламан (вылет по расписанию в 14.00 04 октября) и до полного погашения долга аэропорт Кольцово не будет обслуживать рейсы Atlasglobal Airlines. Пассажирам, которые приобрели билеты, рекомендуем обратиться в авиакомпанию или к туроператорам», - сообщили в пресс-службе Кольцово.



Atlasglobal Airlines выполняет рейсы из Антальи и Даламана.