В Екатеринбурге водителей скоро начнут штрафовать за неоплаченную парковку

13:45 | 4.10.2018

chertanovocentr.mos.ru

В Екатеринбурге началась работа по штрафованию водителей, не оплачивающих платную парковку, об этом рассказал ведущий специалист отдела правового и экономического обеспечения комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Александр Вегнер. Размер штрафа составит от одной до трех тысяч рублей.



«Мы уже начинаем отправлять запросы в ГИБДД и формируем штрафную базу. Часть граждан, которые добропорядочные, они оплачивают парковку. Те, кто не будет ее оплачивать, естественно, получат штрафы», - сказал Вегнер.



По словам Александра Вегнера, с Нового года можно будет бесплатно припарковаться в зоне платной парковки в ночное время и в выходные дни. Также разрабатывается вариант отложенного платежа.



Напомним, что с 3 октября вступили в силу поправки к закону «О полиции», разрешающие предоставлять муниципалитету персональные данные нарушителей.



Сейчас в Екатеринбурге 2 497 платных парковочных мест, 40 из них появились в этом году (у ТЦ «Европа»). В 2019 году планируется создать от 500 до 2 000 платных парковочных мест в центральной части города.

