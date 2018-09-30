«Моя часть сердца осталась здесь, на Урале». Михаил Бородин попрощался с личным составом свердловского главка

13:21 | 4.10.2018

Генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин, до вчерашнего дня занимавший должность начальника ГУ МВД России по Свердловской области и переезжающий в Воронежскую область, где займет аналогичный пост, провел «прощальную» встречу с личным составом и журналистским сообществом региона. В начале своего выступления Михаил Анатольевич отметил, что в первые месяцы службы здесь ему приходилось сталкиваться с «моментами тихого саботажа» среди подчиненных, а также разбираться с конфликтом в Сагре, когда он понял, что такое «информационная война» (СМИ, ориентированные на Евгения Ройзмана, обвиняли полицию в бездействии) и почувствовал, насколько сильна роль прессы.



Михаил Бородин, кроме этого, добавил, что были и негативные моменты за период его руководства главком, когда сотрудников полиции задерживали за различные преступления (только накануне было предъявлено обвинение начальнику ОБЭП Екатеринбурга Эдуарду Воронину). По его мнению, региону необходимо избавляться от криминального шаблона Уралмаша, который несет дурной шлейф.



«Здесь мои единомышленники. Моя часть сердца осталась здесь, на Урале. Я стал уральцем. Буду приезжать сюда в отпуск, навещать главк. Спасибо вам», — обратился Михаил Анатольевич к присутствующим.



Председатель Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Владимир Ралдугин отметил, что «в других регионах завидуют отношению к ветеранам» и в этом большая заслуга Михаила Бородина, который сегодня был зачислен в состав почетных ветеранов организации.



Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Красильников, обратившись к Михаилу Бородину, особо подчеркнул, что «мы разговаривали с вами на одном языке».



С сегодняшнего дня полицейский главк по Свердловской области временно возглавил генерал-майор Петр Кривегин. Он будет трудиться на этой должности до назначения нового руководителя, который будет назначен Владимиром Путиным.