Разработку УрФУ — «канатоход» для диагностики ЛЭП — планируют внедрить в Нигерии, Гане и Индии

После успешного тестирования системы «Канатоход» в Объединенных Арабских Эмиратах проект собираются внедрить в других странах. Подписан агентский договор на оказание услуг в Нигерии и Гане, а также соглашение о намерениях по созданию эксклюзивного представительства на территории Индии, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.Напомним, что система «Канатоход», не имеющая аналогов в мире, позволяет дистанционно определять места возможных повреждений на линиях электропередачи, что снижает время диагностики более чем в десять раз.Возможности «Канатохода» продемонстрированы на одном из объектов в Дубае, где планируется внедрение системы в государственной энергетической компании, обеспечивающей электро- и водоснабжение.«Несмотря на то, что до полного завершения разработки еще далеко, реальная демонстрация новых российских технологий на объектах зарубежных энергокомпаний — лучшее подтверждение преимуществ проекта „Канатоход" в сравнении с существующими мировыми практиками и уникальная возможность скорейшего выхода отечественных технологий на мировой рынок», — отметил руководитель «Лаборатории будущего» УрФУ Александр Лемех.