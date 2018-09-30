Свердловские полицейские-кинологи взяли золото всероссийского турнира

Команда кинологов ГУ МВД по Свердловской области победила на всероссийском турнире в Вологде. Второе место досталось Челябинску, третье — Новосибирску.В соревнованиях принимали участие 84 команды общей численностью порядка 500 человек. Сотрудники полиции и их четвероногие помощники продемонстрировали навыки работы по следу, задержания вооруженных преступников, поиска наркотических и взрывоопасных веществ, оружия и боеприпасов.Как рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, в личном первенстве отличились старший инспектор-кинолог Центра кинологической службы Светлана Боженова с немецкой овчаркой по кличке Псковланд Майбах, старший инспектор-кинолог УМВД по Екатеринбургу Наталья Белова с собакой по кличке Линч и младший инспектор-кинолог ЦКС ГУ МВД по Свердловской области Евгения Соломеина с овчаркой по кличке Жизель фон Грюненштадт.Победителей наградил глава Центра кинологического обеспечения МВД России полковник полиции Сергей Качкин. Главным призом для свердловских кинологов стал легковой автомобиль «Нива».Отметим, что в Центре кинологической службы ГУ МВД России по Свердловской области содержится 93 собаки пород лабрадор, ризеншнауцер, немецкая, среднеазиатская, бельгийская и швейцарская овчарки. С начала 2018 года четвероногие помощники приняли участие в раскрытии более 1 200 преступлений.«Руководит подразделением последние одиннадцать лет опытный полковник Олег Ваничкин. Генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин поблагодарил его и личный состав за высокие достижения и профессионализм, пожелав дружной команде новых побед и успешных выступлений», — добавил полковник Горелых.