Свердловское МинЖКХ начинает отбор проектов благоустройства на 2019 год

12:00 | 4.10.2018

interiorspace.ru

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области начало отбор проектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год. При этом финансовую поддержку получат только те муниципалитеты, которые в срок и качественно выполнили проекты 2018 года.



«В противном случае муниципалитеты смогут рассчитывать только на свои внутренние ресурсы и будут вынуждены проводить все работы исключительно за счет местных бюджетов», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



В программу благоустройства на 2018 год вошли 102 дворовых и 38 общественных территорий. В настоящее время работы завершены на 49 объектах. Часть оставшихся объектов перейдут на следующий год, остальные должны быть благоустроены к концу октября.