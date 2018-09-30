В Кольцово найдены родители малыша, который вечером гулял в одиночку

11:40 | 4.10.2018

Сотрудники полиции Екатеринбурга нашли семью малыша, который вчера вечером был найден на улице Петропавловской в микрорайоне Кольцово. Когда правоохранители пришли в квартиру, где проживает семья, отец малыша спал в состоянии алкогольного опьянения. Где находилась мать двухлетнего мальчика, когда он гулял по улице в одиночку и без верхней одежды, все ещё остаётся тайной.



«Сотрудниками полиции было установлено место жительства мальчика, там находился отец с признаками алкогольного опьянения, он спал. Кроме того, в квартире находились ещё два маленьких ребёнка. Они были изъяты из семьи и помещены в медицинские учреждения. Где находится мать детей и что с ней, до сих пор не известно», – сообщили в УМВД Екатеринбурга.



В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. Понесут ли родители малышей какое-либо наказание, или детей вернут в семью, станет понятно после её окончания. Как рассказала порталу E1.RU женщина, живущая по соседству, в семье найденного малыша детей трое. Ребенок, разгуливавший в одиночку, — старший, он часто выбегает из дома, и однажды она сама его приводила обратно. Ещё одному ребенку полтора года, а самому маленькому нет ещё и годика.



Напомним, накануне вечером на улице Петропавловской в Екатеринбурге был найден ребенок без сопровождения взрослых. Мальчика примерно 2–3 лет около дома № 25 обнаружил местный житель, он и обратился в полицию.