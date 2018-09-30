В двух районах Екатеринбурга можно сдать опасные бытовые отходы

11:38 | 4.10.2018

up50.ru

4 и 18 октября пункт приема опасных бытовых отходов будет работать в Верх-Исетском районе у здания районной администрации (улица Московская, 27), а 8 и 23 октября — в Орджоникидзевском районе (улица, Бабушкина, 16).



График работы пункта в Верх-Исетском районе:



- 4 октября с 15:00 до 19:00;

- 18 октября с 08:00 до 12:00.



График работы пункта в Орджоникидзевском районе:



- 8 октября с 8:00 до 12:00;

- 23 октября с 15:00 до 19:00.



Екатеринбуржцы могут принести ртутные лампы, термометры и другие ртутьсодержащие приборы, отработанные батарейки и аккумуляторы, автомобильные аккумуляторы, компьютерную и оргтехнику.