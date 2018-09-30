ТЭФИ-2018: «Уральские пельмени» признаны лучшим юмористическим шоу России

Шоу «Уральские пельмени» получило телевизионную премию ТЭФИ-2018 в номинации «Юмористическая программа/шоу».«Огромное и искреннее спасибо нашим самым замечательным на свете зрителям! Без вашей любви и поддержки не было бы и нас!» — говорится на официальном сайте творческого коллектива.Артистов уже поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.«Ваше творческое объединение одержало победу в номинации «Юмористическая программа/шоу», что стало подтверждением всенародной любви зрителей. За годы деятельности «Уральские пельмени» стали настоящим брендом Свердловской области, которым восхищаются и гордятся уральцы», — говорится в поздравительной телеграмме.