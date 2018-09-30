Избили и угрожали ножом: в Екатеринбурге у мужчины похитили автомобиль

11:00 | 4.10.2018

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

Минувшей ночью в Екатеринбурге на перекрестке улиц Бабушкина и Энтузиастов было совершено разбойное нападение на водителя автомобиля ВАЗ. Пострадавший рассказал, что три иномарки заблокировали его машину и неизвестные люди, угрожая ножом, потребовали 200 тысяч рублей под предлогом того, что мужчина совершил ДТП. В итоге злоумышленники скрылись, избив потерпевшего и завладев его автомобилем.



В ходе патрулирования в районе улицы Красных Командиров задержан автомобиль предполагаемых преступников. В нем было двое молодых людей. Один из них задержан, второму удалось скрыться.



«В ходе проверки документов правоохранители выяснили, что задержанный является 29-летним жителем Артинского района Свердловской области. Потерпевший опознал в задержанном одного из нападавших. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказал референт направления по взаимодействию со СМИ ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Владимир Пургин.



Инцидент прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу: «В ходе разбирательства предварительно было установлено следующее: некоторое время назад владелец автомобиля совершил ДТП в пьяном виде. Примерный ущерб составил порядка 200 тысяч рублей. Так как собрать такую сумму у него не было возможности, он предложил передать собственную машину в счет возмещения ущерба. Однако после он передумал и заявил сотрудникам правоохранительных органов о попытке хищения транспортного средства. Полиция продолжает разбирательство по данному факту».