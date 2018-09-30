Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


10:51 | 4.10.2018

Фото: vesti.ru

Крупный пожар случился прошедшей ночью в одном из садовых товариществ Екатеринбурга

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, два садовых дома и надворные постройки сгорели минувшей ночью в садовом товариществе на Палкинском торфянике в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 01:55. К месту пожара выезжали 4 единицы техники и 15 человек личного состава подразделений МЧС. Только спустя час, в 02:57, огнеборцам удалось справиться с открытым горением, проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 07:16 утра. Площадь пожара составила 100 кв. м. О жертвах и пострадавших не сообщается.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:54 | 4.10.2018
10 ЭКСПО-матрешек в человеческий рост презентовали в Екатеринбурге

16:51 | 4.10.2018
Полпред президента обсудил проблем экологии Челябинской области.

16:29 | 4.10.2018
В Свердловской области ожидаются дожди и мокрый снег

16:23 | 4.10.2018
В ходе подготовки к зиме «Т Плюс» восстановила в Перми более 55 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия

15:59 | 4.10.2018
На Урале руководитель компании-застройщика обвиняется в хищении более 350 млн рублей

15:36 | 4.10.2018
«Газпром» и Пермский край расширят границы сотрудничества

15:30 | 4.10.2018
Алапаевского наркосбытчика приговорили к 19 годам строгого режима

14:50 | 4.10.2018
В Свердловской области пройдут «Дни Швеции»

14:25 | 4.10.2018
Пермский край готов к переходу на цифровое телевещание

14:20 | 4.10.2018
На киоск на Молодогвардейцев снова напали, на этот раз с топором

14:02 | 4.10.2018
Аэропорт Кольцово приостановил обслуживание рейсов авиакомпании Atlasglobal Airlines из-за долгов

13:45 | 4.10.2018
В Екатеринбурге водителей скоро начнут штрафовать за неоплаченную парковку

13:21 | 4.10.2018
«Моя часть сердца осталась здесь, на Урале». Михаил Бородин попрощался с личным составом свердловского главка

13:18 | 4.10.2018
Разработку УрФУ — «канатоход» для диагностики ЛЭП — планируют внедрить в Нигерии, Гане и Индии

12:52 | 4.10.2018
Свердловские полицейские-кинологи взяли золото всероссийского турнира

12:14 | 4.10.2018
Глава Прикамья предложил принять новые меры социальной поддержки для людей пожилого возраста

12:05 | 4.10.2018
В выходные в Перми пройдет турнир по спортивным танцам «Золото Пармы»

12:00 | 4.10.2018
Свердловское МинЖКХ начинает отбор проектов благоустройства на 2019 год

11:58 | 4.10.2018
Новый автобусный маршрут соединит пермские микрорайоны Липовая Гора и Крохалева

11:40 | 4.10.2018
В Кольцово найдены родители малыша, который вечером гулял в одиночку

11:38 | 4.10.2018
В двух районах Екатеринбурга можно сдать опасные бытовые отходы

11:13 | 4.10.2018
ТЭФИ-2018: «Уральские пельмени» признаны лучшим юмористическим шоу России

11:00 | 4.10.2018
Избили и угрожали ножом: в Екатеринбурге у мужчины похитили автомобиль

10:51 | 4.10.2018
В Кургане пьяный водитель стал виновником лобового столкновения на перекрестке

10:51 | 4.10.2018
Крупный пожар случился прошедшей ночью в одном из садовых товариществ Екатеринбурга

10:38 | 4.10.2018
Затянувшееся расследование масштабной рубки на 4 млн рублей проверит Уральская транспортная прокуратура

10:36 | 4.10.2018
В Свердловской области отапливается 98,6 % жилых домов

10:13 | 4.10.2018
Свердловчанину, избившему сотрудника полиции, грозит до пяти лет лишения свободы

09:40 | 4.10.2018
Вчера на улице Восточной горели гаражи

09:25 | 4.10.2018
На улице Петропавловской в Екатеринбурге найден ребенок

09:11 | 4.10.2018
Минувшей ночью произошел пожар в монастыре на Ганиной Яме

03.10.2018

23:43 | 3.10.2018
«Воронин молчит, никого не сдает». Начальник ОЭБиПК Екатеринбурга отказывается сотрудничать со следствием

23:02 | 3.10.2018
В Екатеринбурге предприятие задолжало работникам почти 7 миллионов рублей

22:36 | 3.10.2018
Сорок квартир в год: аналитики подсчитали, сколько в год зарабатывают самые богатые чиновники и депутаты Екатеринбурга

21:30 | 3.10.2018
В Екатеринбурге откроется третий по величине в России океанариум

20:51 | 3.10.2018
В Екатеринбурге благоустроят улицу Толмачёва

20:21 | 3.10.2018
Четыре дня не выходил на связь: в Башкирии нашли туриста из Екатеринбурга живым

20:09 | 3.10.2018
На Петербургском газовом форуме представлены уникальные разработки пермских предприятий

19:57 | 3.10.2018
В Перми стартовала реконструкция детско-юношеского центра им. Василия Соломина

19:51 | 3.10.2018
Пермская гимназия № 2 расширяет круг партнеров в Китае

18:59 | 3.10.2018
В Перми завершается ремонт ротонды в Райском саду

18:50 | 3.10.2018
Пермяков приглашают на ярмарки вакансий

18:39 | 3.10.2018
Победительница «Молодежного резерва Прикамья — 2018» приступила к работе в краевом минфине

18:36 | 3.10.2018
Металлурги пообещали защиту северным рекам Урала

18:16 | 3.10.2018
Капитальный ремонт участка федеральной трассы в Пермском крае идет с опережением графика

17:53 | 3.10.2018
ХК «Автомобилист» обыграл «Адмирал» на выезде

17:22 | 3.10.2018
Алексей Кокорин обратился к жителям Курганской области: «Сердечно благодарю вас за доверие»

17:10 | 3.10.2018
Верещагинский межмуниципальный кардиоцентр принял более 2,5 тысячи пациентов

17:00 | 3.10.2018
Суд вынес приговор уральцу, который на мотоцикле насмерть сбил пенсионерку

16:26 | 3.10.2018
Полиция Шадринска просит помочь в поиске пропавшей 14-летней девочки


Мы в соцсетях





Архив
«    Октябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 