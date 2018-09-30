Крупный пожар случился прошедшей ночью в одном из садовых товариществ Екатеринбурга

10:51 | 4.10.2018

Фото: vesti.ru

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, два садовых дома и надворные постройки сгорели минувшей ночью в садовом товариществе на Палкинском торфянике в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 01:55. К месту пожара выезжали 4 единицы техники и 15 человек личного состава подразделений МЧС. Только спустя час, в 02:57, огнеборцам удалось справиться с открытым горением, проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 07:16 утра. Площадь пожара составила 100 кв. м. О жертвах и пострадавших не сообщается.